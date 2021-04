Benvenuta Var centralizzata, ma forse non è questo il problema

La Lega Serie A apre le sue porte alla sala VAR centralizzata che coordinerà ed esaminerà tutte le partite di campionato

La novità tecnicamente più succosa emersa dall’Assemblea di Lega svoltasi ieri è senza dubbio l’introduzione di una sala VAR centralizzata. Non più dunque arbitri confinati in angusti pullman o in sale arrabattate qua e là. All’orizzonte la nascita di una struttura unica e moderna che possa fungere da riferimento e collante per tutte le partite della Serie A.

