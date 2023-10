Bennacer sulla via del recupero: fissata la data del rientro in campo del centrocampista algerino. Gli aggiornamenti

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto su Ismael Bennacer, centrocampista del Milan sulla via del recupero dopo l’intervento a cui si è sottoposto il 16 maggio scorso.

L’algerino è tornato a lavorare a Milanello e Pioli lo aspetta a pieno regime per l’inizio del 2024, sperando magari che l’Algeria non lo convochi per la Coppa d’Africa che si svolgerà a gennaio (sebbene sia difficile che ciò accada).