Bennacer raggiunge le 150 presenze in rossonero: titolare in Milan Sassuolo

Bennacer raggiunge le 150 presenze in rossonero: il centrocampista algerino partirà da titolare in Milan Sassuolo

Ismael Bennacer partirà da titolare in Milan Sassuolo e con questa gara taglierà un importante traguardo. Il centrocampista algerino collezionerà la sua 150esima presenza con la maglia rossonera. Riconoscimento importante per tutto il contributo che ha dato alla squadra in questi anni.

Stefano Pioli lo lancia dal 1′ oggi al centro del centrocampo, con ai suoi lati Loftus Cheek e Reijnders.