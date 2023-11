Bennacer: «Rispetto la scelta di Calhanoglu, io non potrei farlo. Non andrò mai all’Inter»

Bennacer punge Calhanoglu: «Rispetto la sua scelta, io non potrei farlo. Non andrò mai all’Inter». Le parole del rossonero

Ismael Bennacer ha rilasciato un’intervista sul canale YouTube di Instant Foot. Di seguito le parole del centrocampista del Milan sul trasferimento di Calhanoglu all’Inter.

CALHANOGLU – «Non ne sapevo nulla: l’ho scoperto all’ultimo minuto quando Eriksen ha avuto il malore. Hakan voleva restare al Milan, ma poi non so cosa sia successo. Forse non hanno raggiunto un accordo. Siamo amici ma in campo non ci sono amici, a maggior ragione in un derby. Lo rispetto, ma quando ho letto di questo trasferimento, mi sono detto: “No”. Ero in vacanza, l’ho visto e ho pensato: “Non può averlo fatto”. Personalmente, non potrei mai farlo: rispetto troppo il Milan. L’Inter può offrirmi quello che vuole, ma non succederà. Amo questo club. Non significa che resterò qui per tutta la mia carriera – non so cosa succederà in futuro – ma sicuramente non andrò mai all’Inter»

