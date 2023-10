Bennacer sulla via del recupero ma… i tempi rischiano di allungarsi. Gli ULTIMI aggiornamenti sul centrocampista

Il Milan non vede l’ora di riabbracciare il proprio centrocampista ma Pioli dovrà pazientare ancora un po’ prima di poterlo riavere a disposizione. Lunedì il mediano sarà a Milanello a distanza di cinque mesi dall’ultima volta per iniziare la seconda fase del suo recupero.

L’idea in casa rossonera è quella di non forzare le tempistiche rispettando la tabella di marcia: per questo probabilmente ci vorranno non meno di due mesi per rivederlo in gruppo, forse anche tre. A riportarlo è Calciomercato.com.