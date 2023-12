Bennacer giura amore al Milan: «Una squadra che ho nel cuore. Sul futuro…». Le parole del rossonero

Il centrocampista del Milan Bennacer ha concesso un’intervista a Sportmediaset in cui ha parlato del suo rapporto con i colori rossoneri e del suo futuro.

MILAN A VITA? – «Perché no?! Non so cosa succederà domani, ma il Milan è una squadra che ho nel cuore».

