Bennacer sul momento del Milan: «Dobbiamo formare il gruppo, sui giocatori nuovi…». Le parole del centrocampista rossonero

Il centrocampista del Milan Bennacer ha rilasciato un’intervista a The National Football. Ecco le sue parole sul nuovo gruppo che si è creato dopo il mercato.

SUL NUOVO MILAN – «Quando giochi nel Milan vuoi sempre vincere, ogni anno e contro tutti. Abbiamo giocatori nuovi e di qualità, infatti secondo me la squadra è molto buona, con ottimi innesti. In questo momento dobbiamo formare il gruppo, ci vorrà tempo ma siamo pronti per farlo e staremo bene insieme».

LEGGI QUI TUTTA L’INTERVISTA DI BENNACER