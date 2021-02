Bennacer e Calha, la coppia d’oro questa sera di nuovo insieme dopo tanto tempo, Gazzetta celebra l’evento internamente a pag. 6

Bennacer e Calha, la coppia d’oro questa sera di nuovo insieme dopo tanto tempo, Gazzetta celebra l’evento internamente a pag. 6: “Bennacer e Calha: il Milan ritrova il regista tuttofare e il re degli assist. L’algerino titolare dopo due mesi. Hakan di nuovo al top. Pioli recupera la coppia d’oro”.

L’ULTIMA VOLTA INSIEME- “L’ultima volta insieme– si legge- è stata il 13 dicembre 2020, in un Milan rimaneggiato e sofferente: Bennacer in mezzo e Calhanoglu in attacco, 2 a 2 in rimonta sul Parma. Mancava Ibrahimovic, il fantasista era Brahim Diaz e non Hakan”.

TRA DIFESA ED ATTACCO- Senza nulla togliere a chi fino ad ora ha fatto grandi cose, possiamo dire che Pioli questa sera avrà la possibilità di recuperare due colonne portanti di questo Milan, tra difesa ed attacco. La fisicità di Bennacer mista alla tecnica offensiva di Calhanoglu sulla trequarti, nonostante in quella posizione Leao avesse fatto molto bene a Bologna e con il Crotone, come ricordato dallo stesso tecnico.