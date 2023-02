Bennacer: «Dispiace non essere disponibile, sarò il primo tifoso». Le parole del centrocampista del Milan sui social

Ismael Bennacer ha postato un messaggio sui suoi profili social ufficiali in vista del match di questa sera tra Milan e Tottenham. Le sue parole: «Mi dispiace non essere disponibile per aiutare la squadra stasera, ma sarò il primo tifoso rossonero! Giochiamo con passione, con determinazione e con il cuore. Mostriamo di cosa siamo capaci. Forza ragazzi, forza Milan!».