Bennacer convocato per Milan-Frosinone? Pioli ha deciso: ULTIME

Bennacer convocato per Milan-Frosinone? Pioli ha deciso: le ULTIMISSIME in vista della partita di domani sera

Arrivano importantissime novità per quanto riguarda il recupero di Ismael Bennacer. Come riportato da Sky Sport, l’algerino sarà convocato per la sfida di domani tra Milan e Frosinone.

Non è ancora chiaro se il centrocampista potrà giocare almeno uno spezzone di gara, ma certamente sarà tra i rossoneri a disposizione di Pioli per la partita di domani sera.