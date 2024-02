Bennacer convocato per Frosinone Milan? Arriva la decisione di Pioli in vista della partita di domani pomeriggio

Il Milan si prepara per la sfida di domani in casa del Frosinone, gara in programma alle ore 18 e valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A.

Secondo quanto raccolto da Milannews24, Bennacer tornerà tra i convocati: il centrocampista algerino sarà a disposizione per la sfida di domani anche se non potrà essere certamente al 100% della condizione.