Bennacer, il confronto tra Milan e Marsiglia: «De Zerbi ha una filosofia diversa»

Bennacer è intervenuto in conferenza stampa. Il centrocampista ha detto la sua sul gioco di Conceicao e De Zerbi

Ismael Bennacer, nella conferenza stampa di presentazione al Marsiglia, ha parlato dei motivi che lo hanno portato a lasciare il Milan in questa sessione di calciomercato. Il centrocampista algerino ha parlato anche della differenza di gioco tra Conceicao e De Zerbi.

LE SUE PAROLE – «Se sono qui non è perché il Milan non mi voleva più, ma soprattutto perché questa è stata la mia volontà. Conosco la filosofia di De Zerbi, vuole avere il possesso della palla per vincere. Filosofia diversa rispetto al Milan, dove non si era focalizzati troppo sul possesso e il ruolo dei centrocampisti»