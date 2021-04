Benevento, occhi verso il Milan: il report dell’allenamento dei sanniti

Il Benevento di Filippo Inzaghi punta alla sfida con il Milan di questo sabato sera. Ecco il report dell’allenamento dei campani

Continuano gli allenamenti in casa Benevento in vista del match di sabato prossimo contro il Milan. Questa mattina, sul manto erboso del “C. Vigorito”, i giallorossi sono stati impegnati in esercitazioni tattiche e partita finale.

La preparazione proseguirà nella giornata di domani. In mattinata, ultima sessione di lavoro nel Sannio, nel pomeriggio partenza per la città meneghina