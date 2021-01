Benevento-Milan streaming e diretta tv: ecco dove vederla

Benevento-Milan streaming, diretta tv e probabili formazioni: dove vedere il match valido per la quindicesima giornata di Serie A

Benevento-Milan streaming: i rossoneri ospiti del club campano in un match valido per la quindicesima giornata di Serie A. Fischio d’inizio domenica 3 gennaio alle ore 18:00. E’ la prima partita del nuovo anno e quindi, in un certo senso, una dichiarazione di intenti per le ambizioni degli uomini di Pioli. Le assenze per infortunio sono ancora pesanti e i rossoneri dovranno conviverci ancora per qualche partita. Per il match però sono stati recuperati Castillejo e Kjaer, in aggiunta al rientro dalla squalifica di Kessie. Il Benevento del grande ex Pippo Inzaghi sta vivendo una prima metà di stagione pregna di soddisfazioni: 18 punti, decima posizione in classifica e zona retrocessione distante di ben 8 punti. Non sarà facile quindi per i rossoneri trovare la via dei tre punti, che d’altra parte è però l’unica che può continuare ad alimentare i sogni scudetto di questo Diavolo.

Benevento-Milan, streaming e diretta tv

Benevento-Milan è in programma domenica 3 gennaio 2021 alle ore 18:00. La partita sarà in diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Calcio 251. Il collegamento inizierà con il pre partita, analisi e voce di alcuni protagonisti prima dell’inizio del match.

Benevento-Milan, ultime e probabili formazioni

BENEVENTO – 4-3-2-1 per gli uomini di Inzaghi. Il tecnico giallorosso dovrà fare i conti con le assenze di Iago, Caldirola, Viola e Maggio. In difesa, a protezione di Montipò, agiranno Letizia, Tuia, Glik e Barba. A centrocampo, Schiatterella in cabina di regia verrà affiancato da Hetemaj e Improta. Davanti spazio a Lapadula: l’ex rossonero sarà supportato dalla coppia di trequartisti Ionita-Caprari.

MILAN – Ancora diverse e pesanti le assenze con cui fare i conti per mister Pioli, che è costretto a rinunciare ancora per infortunio a Ibrahimovic, Gabbia, Saelemaekers e Bennacer e a Theo Hernandez per squalifica. Rientra però a metà campo Kessie e vengono recuperati dai rispettivi infortuni Kjaer e Castillejo. In difesa ci sarà quindi Dalot sulla corsia di sinistra al posto di Theo Hernandez. Il portoghese completerà il reparto insieme a Kjaer, Romagnoli e Calabria. A metà campo agiranno Kessie e Tonali. Sulla trequarti sicuri di un posto da titolare sono Calhanoglu e Rebic. Sulla corsia di destra invece è ballottaggio tra Castillejo e Brahim Diaz. Unica punta Leao.

Benevento-Milan, i precedenti con Pasqua

È Fabrizio Pasqua l’arbitro designato per dirigente la sfida di domenica 3 gennaio tra Milan e Benevento. A coadiuvarlo Giallatini e Paganessi, quarto uomo Pezzuto mentre al VAR Di Paolo e Longo.

BENEVENTO – MILAN h. 18.00

PASQUA

GIALLATINI – PAGANESSI

IV: PEZZUTO

VAR: DI PAOLO

AVAR: LONGO

Benevento-Milan, i precedenti

Il Milan non ha mai battuto il Benevento in Serie A nei due precedenti fin qui disputate con l’allora squadra di Roberto De Zerbi. Le streghe campane infatti si sono sapute imporre a San Siro (0-1) e pareggiare la sfida del Viigorito per 2-2 grazie alla clamorosa rete arrivata nei secondi finali dal portiere giallorosso Brignoli. Domenica i rossoneri incontreranno sulla panchina del Benevento l’ex leggenda Filippo Inzaghi. Un ritorno romantico ma che sicuramente sarà appianato dalla voglia di vincere di entrambe le squadre.