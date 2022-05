Belotti Milan: il ‘Gallo’ non ha ancora deciso il suo futuro

Il futuro di Belotti resta un’ingognita. Accostato al Milan, il ‘Gallo’ non ha acora sciolto le riserve su cosa fare

Andrea Belotti non ha ancora deciso cosa farà al termine del campionato in corso. L’attaccante è in scadenza col Torino e tante voci sul suo possibile addio con possibili destinazioni anche in Italia tra cui al Milan.

Come riporta Tuttosport Juric e Vagnati tengono aperta la porta del rinnovo e lui, di fatto, non l’ha mai chiusa. Le parti ne riparleranno a fine campionat