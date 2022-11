Il Belgio vince la prima gara del suo Mondiale contro il Canada. Charles De Ketelaere in panchina per tutti i minuti della gara

Il Belgio trionfa nella prima gara dei suoi Mondiali in Qatar. La squadra di Martinez batte di misura il Canada in un match sofferto. Decide il gol nel primo tempo di Bathsuayi.

Non ha visto il campo Charles De Ketelaere, rimasto in panchina per tutta la durata del match.