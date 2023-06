Belgio Olanda U21: debutto all’Europeo da titolare per De Ketelaere. Rossonero alla ricerca del riscatto. Le formazioni ufficiali

Alle 18:00 scenderanno in campo Belgio e Olanda per il match valido della prima giornata degli Europei Under 21. Charles De Ketelaere partirà dal primo minuto e andrà alla ricerca del riscatto dopo la deludente stagione al Milan. Ecco le formazioni ufficiali:

Belgio (4-3-3): Vendevoordt; Patris, De Winter, Debast, De Cuyper; Keita, Matazo, Raskin; Vertessen, Openda, De Ketelaere.

Olanda (5-2-3): Verbruggen; Rensch, van Hecke, Van de Ven, Hartman, Timber; Gravenberch, Taylor; Ekkelenkamp, Brobbey, Summerville