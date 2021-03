Belgio, convocato Saelemaekers per le gare di qualificazione ai mondiali

Il c.t. del Belgio Roberto Martinez ha convocato il rossonero Alexis Saelemaekers per le gare della prossima pausa nazionali

Alexis Saelemaekers è stato convocato dal c.t. Roberto Martinez per le gare del Belgio in programma nella prossima pausa nazionali. I Diavoli Rossi giocheranno tre gare contro Galles (24/03), Repubblica Ceca (27/03) e Bielorussia (30/03) valide per le qualificazioni ai Mondiali.

Assenza di lusso quella di Eden Hazard, convocati tra gli altri anche gli “italiani” Dries Mertens e Romelu Lukaku.