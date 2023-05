Milan, Behrami: «Quando sei campione d’Italia, non puoi…». Le parole dell’ex giocatore su campionato e su Champions

Intervenuto nel salotto di Dazn, Valon Behrami ha parlato prima di Milan Sampdoria:

Ecco le sue parole: «Il Milan ha perso dei punti di campionato e ora che ci sono i match finali deve tirare fuori tutte le sue forze per raggiungere l’obiettivo. La semifinale di Champions League è stato qualcosa di incredibile, che nessuno si aspettava e qualcosa di straordinario. Quello deludente è quello di campionato. Quando sei campione d’Italia, hai già dimostrato di essere la sorpresa, poi non lo sei più. Pioli non aveva molto a sua disposizione, ma la società deve investire»