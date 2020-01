Begovic: «Tra Serie A e Premier c’è poca differenza. In Italia giocatori forti»

Begovic parla alla propria presentazione e risponde così ai microfoni: «Anche in Italia ci sono giocatori forti, non solo in Premier»

Durante la conferenza stampa di presentazione di Asmir Begovic, arrivato a Milano per sostituire Pepe Reina nel ruolo di vice Donnarumma, ha parlato anche della sua esperienza in Inghilterra, precisamente al Bournemouth e al Chelsea e all’estero in generale. Ecco le sue Parole: «Al Bournemouth alcune cose non hanno funzionato, ma so cosa posso dare a questa squadra. Al Chelsea ho avuto un’ottima esperienza. Futuro? Adesso il piano è rimanere fino a giugno, poi vedremo».

Inoltre è stata posta al portiere una domanda specifica su quale sia il suo pensiero sulla Serie A e che differenze ci sono con la Premier League considerata dal mondo il campionato più bello. Begovic risponde così: «Ho sentito molte cose sul calcio italiano e ho molti amici che hanno giocato qui. Non credo ci sia una grande differenza nelle partite, ci sono giocatori molto forti e non vedo l’ora di iniziare».