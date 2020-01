Kjaer e Begovic su Zlatan: «Ibrahimovic è un leader, parlano i suoi titoli»

In conferenza di presentazione anche i due nuovi acquisti Kjaer e Begovic hanno parlato di Ibrahimovic: «Ibra è un campione»

Alle 14.00 oggi c’è stata la conferenza stampa del danese Simon Kjaer e del bosniaco Asmir Begovic, ultimi due acquisti del Milan dopo lo Ibrahimovic ingaggiato due settimane fa a parametro zero. Lo svedese ha portato una ventata di aria fresca nell’ambiente Milan e dal suo arrivo il Milan ha ottenuto due vittorie e un pareggio.

In conferenza stampa i de nuovi acquisti hanno parlato di Zlatan. Ecco cosa hanno detto:

Kjaer: «Uno come Ibra porta qualcosa a tutti. Dobbiamo migliorare e arrivare più in alto possibile. L’ho incontrato un po di volte nella carriera, ora non c’è nessun problema, parliamo tranquillamente e abbiamo un obbiettivo comune, quello di portare il Milan in alto. Ibra è un campione e parlano i suoi titoli».

Begovic: «Lui è un grande leader e ci darà una grossa mano. Affrontarlo è sempre stato difficile e incredibile».