Bazzani su Napoli Milan: «Conte e Allegri? Due animali da risultato. Chi scelgo? Dipende da…»

Bazzani, ex attaccante e noto opinionista, ha analizzato la sfida di questa sera in Supercoppa tra Napoli e Milan: Allegri o Conte?

A poche ore dalla semifinale di Supercoppa a Riad, l’ex attaccante Fabio Bazzani è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per analizzare il duello in panchina tra Antonio Conte e Massimiliano Allegri. Due filosofie diverse, ma un unico obiettivo: alzare il trofeo.

Allegri per il Milan «fatto e finito»

Secondo Bazzani, la scelta tra i due tecnici dipende esclusivamente dal materiale umano a disposizione. Se la squadra è composta da campioni già formati e pronti a gestire la pressione — come il Milan che ha veterani del calibro di Modric e Rabiot — il profilo ideale è quello di Allegri:

PAROLE – «Se ho una squadra con giocatori fatti e finiti, prendo Allegri. È un allenatore che sa gestire i momenti e i campioni».

L’ossessione di Conte

Dall’altra parte, il Napoli rispecchia la fame di crescita tipica delle squadre del tecnico leccese:

PAROLE – «Se la squadra deve crescere ancora scelgo Conte. Lui trasferisce un’ossessione per il risultato che richiede un gruppo pronto a recepire tutto».

Per Bazzani, in ogni caso, chiunque scelga uno dei due «casca in piedi»: sono due «animali da campionato» che fanno dell’agonismo e della concretezza il loro marchio di fabbrica. Una sfida che stasera metterà alla prova la tenuta mentale del nuovo Napoli contro la solidità del Milan di Allegri.