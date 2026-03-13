Bastoni candidato al premio «Rosa Camuna», grazie alle scuse rivolte a Kalulu: la decisione sta facendo discutere

Bastoni è stato candidato alla massima onorificenza della Lombardia per l’atteggiamento «non scontato e non comune»

Alessandro Bastoni ha ricevuto la candidatura al premio «Rosa Camuna», la massima onorificenza della Lombardia per l’atteggiamento «non scontato e non comune, che testimonia il rispetto per il gioco, per gli avversari e per i tifosi».

La decisione presa dal presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Federico Romani, deriva dal fatto che il difensore dell’Inter, nei giorni seguenti all’episodio con Pierre Kalulu, abbia chiesto scusa in conferenza stampa all’ex Milan.

La candidatura del presidente Romani è stata condivisa e sottoscritta anche dal Consigliere regionale Pietro Bussolati (PD), presidente dell’Inter Club di Palazzo Pirelli. Per entrambi, episodi come quello avvenuto nel derby d’Italia dello scorso 14 febbraio, «si verificano con frequenza sui campi di calcio senza suscitare la stessa eco e lo stesso accanimento: in questo senso, la reazione di Bastoni ha rappresentato un esempio positivo di come si possa trasformare un errore in una occasione di responsabilità e crescita». A riportarlo è Calcio e Finanza.

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