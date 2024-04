Bastoni avverte il Milan: «Non ci bastano i cinque derby di fila. Vogliamo subito la seconda stella». Le parole del difensore

Il difensore dell’Inter Alessandro Bastoni ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Di seguito le sue parole in vista anche del derby contro il Milan del 22 aprile.

SCUDETTO VICINO – «Con Conte già da inizio anno eravamo attesi. Stavolta no: io non ricordo un addetto ai lavori mettere l’Inter avanti in partenza. E intendiamoci: neanche noi sapevamo quali uomini, al di là dei calciatori, sarebbero entrati in gruppo. E dunque lo scudetto sarebbe una bella rivincita per noi che abbiamo fatto integrare i nuovi. Ecco, sarebbe un successo del gruppo Inter»

SCUDETTO NEL DERBY – «È bello vincere il derby a prescindere da tutto, che questo possa decidere lo scudetto è un caso. Vogliamo la partita per noi stessi, per i tifosi, per tutto»

CINQUE SUCCESSI DI FILA NEL DERBY – «Non sono bastati? Assolutamente no, neanche fossero 50 o 100. Direi lo stesso per qualsiasi altro avversario»

100 PUNTI IN CAMPIONATO – «Ci stuzzica come idea. Però la nostra idea è cucirsi la seconda stella, i 100 punti non sono un’ossessione e non sarebbe certo un fallimento non arrivarci»