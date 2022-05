Bastoni: «Non era facile, abbiamo portato a casa due trofei e vedremo domenica come andrà per il terzo». Le parole del difensore nerazzurro

Il difensore dell’Inter Alessandro Bastoni ha parlato del rush finale scudetto ai microfoni di Sportmediaset. Ecco le sue parole:

«Non era facile, visto che tutti ci davano per perdenti viste le cessioni che ci sono state. Siamo stati bravi, abbiamo portato a casa due trofei e vedremo domenica come andrà per il terzo. Abbiamo lasciato diversi punti, non solo a Bologna. Ma ora è inutile guardare al passato, dobbiamo pensare a vincere domenica, sperando in un regalo»