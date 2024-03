Baschirotto avvisa il Milan: «È una formazione blasonata ma cercheremo di fare questa cosa». Le dichiarazioni del difensore

Il difensore del Lecce Baschirotto ha parlato in conferenza stampa per analizzare i prossimi match contro Roma e Milan.

PAROLE – «Sono partite difficili, Roma e Milan sono due formazioni blasonate che possono contare su grandi campioni. Noi però lavoriamo quotidianamente per prepararci al meglio, andremo in campo cercando di vincere. Giochiamo sempre per portare a casa l’intera posta in palio. Cercheremo di rendere la vita difficile sia alla Roma che al Milan per ottenere punti importanti nella corsa salvezza».