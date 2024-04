Lopetegui Milan, ecco come giocherebbero i rossoneri col tecnico spagnolo: il MODULO e gli schemi. Adesso c’è lui in pole

Julen Lopetegui è in pole position per diventare il nuovo allenatore del Milan, prendendo il posto di Stefano Pioli. Come giocherebbe il tecnico ex Wolverhampton qualora si sedesse effettivamente sulla panchina rossonera? Il suo calcio è il tipico spagnolo, con costruzione del basso e senza dare punti di riferimento.

Il modulo preferito dall’allenatore in questione è il 4-3-3, che prevede dei terzini particolarmente offensivi e delle mezzali di qualità. Infine, i tre attaccanti hanno licenza di invertire le loro posizioni nel tridente. Di seguito una possibile formazione tipo dei rossoneri, secondo Calciomercato.com.

4-3-3: Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Hernandez; Loftus-Cheek, Bennacer, Reijnders; Leao, Giroud, Pulisic.