Esonero Fonseca, c’è la comunicazione del Milan: la decisione blinda il tecnico, cosa succede da qui a fine stagione

Esonero Fonseca, arriva la comunicazione del Milan: il tecnico rimarrà in panchina fino al termine della stagione. Ultime

Come riportato da calciomercato.com, il Milan ha intenzione di arrivare fino al termine della stagione con Paulo Fonseca:

PAROLE – «Il Milan ha scelto la via di comunicare poco davanti alle telecamere. Una linea chiara ormai da mesi che non piace alla maggior parte dei tifosi, ma che va comunque rispettata. Chi si aspettava un sostegno pubblico per Fonseca dopo le dichiarazioni, clamorose, rese nel post partita di Champions League contro la Stella Rossa è rimasto dunque deluso. Il percepito è quello di un club che ha già deciso di chiudere la stagione con il tecnico portoghese. Con la convinzione che, nonostante il forte ritardo sulla tabella di marcia, il percorso intrapreso porterà a un futuro importante».