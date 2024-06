Chiesa Milan, Barzaghi CLAMOROSO: «Futuro? Se non troverà un accordo con la Juventus…». Le parole del giornalista

Marco Barzaghi ha parlato ai microfoni del suo canale youtube di Federico Chiesa, obiettivo dei tutti top club di Serie A tra cui il Milan. Ecco le parole del giornalista:

PAROLE – «Sembra ci sia un interesse reale per quella che l’altro giorno era una provocazione, ovvero Chiesa. Per tanti non funzionerebbe nel 3-5-2 di Inzaghi, ma Simone spesso riesce a trasformare i giocatori e a fargli toccare delle vette mai toccate. Basti pensare a Calhanoglu e Dimarco. Si è inserito fortemente il Napoli, Conte lo stima tantissimo. C’è la Roma. L’Inter osserva e potrebbe farci un pensierino tra un anno, se non trovasse un accordo o una squadra pronta ad acquistarlo ora. Non è un mistero che Marotta e Ausilio lo apprezzino, potrebbe essere un’ottima presa fra un anno».