Bartoli: «Speriamo di regalare ai tifosi una gioia»

Elisa Bartoli ha parlato ai microfoni dell’AGI, in vista della sfida che attende la Roma contro il Milan Femminile:

«Per arrivare qui ci sono serviti sicuramente l’umiltà e l’unione. Abbiamo sempre un atteggiamento propositivo e tanta voglia di cercare di superare i nostri limiti partita dopo partita. Speriamo di poter regalare ai tifosi una grande gioia quest’anno, siamo in corsa per lo Scudetto e la Coppa Italia, mentre in Champions dobbiamo giocare i quarti di finale all’Olimpico il prossimo 21 marzo contro il Barcellona dopo una stagione sorprendente. Speriamo che molti tifosi vengano allo stadio perché grazie al loro calore io e le mie compagne riusciamo a dare sempre il meglio di noi stesse in campo»