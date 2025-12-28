Bartesaghi: «Sì abbiamo iniziato con un po’ di difficoltà. Ora dobbiamo chiuderla»

Bartesaghi ha rilasciato un’intervista flash ai microfoni di DAZN prima dell’inizio del secondo tempo di Milan Verona

Davide Bartesaghi, terzino classe 2005, al rientro dagli spogliatoi per iniziare il secondo tempo di Milan-Verona, ha rilasciato la classica intervista flash ai microfoni di DAZN.

Le parole del giovane rossonero sono chiare, tornare in campo con l’atteggiamento giusto per portare la partita.

LE PAROLE – «Sì abbiamo iniziato con un po’ di difficoltà, ma non c’è problema perché penso che abbiamo lo spirito giusto e siamo riusciti a fare il primo gol. Adesso dobbiamo tornare in campo con le nostre capacità, dare il massimo e cercare di chiuderla».