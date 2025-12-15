Bartesaghi Milan, Panucci esalta l’italiano. Meglio lui di Estupinan: le parole. Segui le ultimissime sui rossoneri

Nonostante i recenti pareggi e le difficoltà tattiche emerse contro squadre di fascia medio-bassa, il Milan continua a ricevere elogi per il suo rendimento complessivo in questa stagione. Christian Panucci, ex difensore rossonero e opinionista, ha espresso il suo giudizio positivo sulla squadra di Massimiliano Allegri durante la trasmissione Pressing.

Secondo Panucci, il Diavolo sta decisamente superando le previsioni iniziali, piazzandosi stabilmente in testa alla classifica. “Il Milan sta andando oltre le aspettative. È davanti e sta facendo cose importanti“, ha dichiarato l’ex calciatore, riconoscendo i meriti della squadra e del suo tecnico.

Il Lavoro Sottovalutato di Massimiliano Allegri

Concentrandosi sull’ultima gara contro il Sassuolo, terminata 2-2, Panucci ha voluto sottolineare la qualità della prestazione, minimizzando l’impatto del pareggio, a suo avviso dovuto anche al valore dell’avversario: “Contro il Sassuolo ha fatto una buona partita, ma i neroverdi hanno tenuto un ottimo ritmo“.

L’elogio più grande è stato però riservato proprio a Massimiliano Allegri, il tecnico livornese: “Per me Allegri sta facendo qualcosa di grande“. Questa dichiarazione riconosce la capacità dell’allenatore di ottenere risultati significativie di mantenere la squadra ai vertici, nonostante la rosa corta e le criticità emerse, in particolare la crisi del centravanti e la fragilità difensiva.

La Promozione Inattesa di Bartesaghi

Panucci ha poi spostato l’attenzione su un giovane talento della rosa rossonera, il difensore Alessandro Bartesaghi, riservandogli un paragone importante e inatteso: “Bartesaghi è meglio di Estupinan“. Il riferimento è probabilmente a Pervis Estupiñán, il terzino sinistro ecuadoriano del Brighton, evidenziando una stima enorme nelle qualità e nel potenziale del giovane difensore milanista.

L’Urgenza del Mercato e la Visione di Igli Tare

Mentre Panucci esalta il lavoro di Allegri e le potenzialità di alcuni giovani, la dirigenza rossonera è focalizzata sul mercato di gennaio. L’analisi di Panucci sottolinea che il Milan ha bisogno di rinforzi mirati per trasformare le buone prestazioni in vittorie costanti.

Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo e esperto dirigente albanese, deve capitalizzare su questo momento positivogarantendo ad Allegri gli innesti necessari per la seconda parte di stagione. L’obiettivo è confermare il rendimento oltre le aspettative con acquisti di peso (come il centravanti Niclas Füllkrug) che risolvano i problemi strutturali della squadra, in vista dell’imminente Supercoppa e della corsa Champions.