Bartesaghi Milan: un club svizzero prova l’inserimento a sorpresa, cosa sta succedendo

Bartesaghi potrebbe lasciare il calciomercato Milan ma non per andare al Frosinone. Un club svizzero prova l’inserimento

Il futuro di Bartesaghi potrebbe essere quello di lasciare il calciomercato Milan ma non per andare al Frosinone.

Come riportato da Matteo Moretto infatti nonostante gli accordi verbali tra il club e i rossoneri per il prestito secco la trattativa non è ancora arrivata alle firme. In questo scenario il Losanna si sarebbe inserito per il terzino sinistro.