Bartesaghi si è preso il Milan, nel 2026 cerca la consacrazione: numeri da top in Serie A

Bartesaghi ha registrato ottimi numeri nel 2025, ora nel 2026 per il classe 2005 potrebbe arrivare la definitiva consacrazione

Il 2025 è stato l’anno della grande rivelazione per la corsia mancina rossonera, ma il 2026 si preannuncia come quello della definitiva consacrazione. Davide Bartesaghi, giovane terzino ed esterno classe 2005 cresciuto nel vivaio del club meneghino, si è imposto con prepotenza nelle gerarchie della prima squadra, diventando un punto fermo del nuovo corso tattico.

Il pupillo di Massimiliano Allegri

A credere fortemente nelle doti del ragazzo è stato soprattutto Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico livornese che, grazie alla sua nota capacità di lanciare talenti emergenti con equilibrio e pragmatismo, ha saputo plasmare Bartesaghi rendendolo un calciatore moderno e versatile. I tifosi dei rossoneri vedono in lui non solo un difensore affidabile, ma una vera spinta propulsiva capace di cambiare l’inerzia dei match.

Statistiche da top player: i primati in Serie A

I numeri collezionati dal giovane talento nell’ultimo anno solare in Serie A sono impressionanti e testimoniano un impatto devastante sul campionato italiano. Bartesaghi domina infatti diverse classifiche speciali dedicate ai giovani profili:

Cross Riusciti: Con ben 15 traversoni andati a buon fine , è il primo in assoluto tra i difensori Under-23 del campionato.

Con ben , è il primo in assoluto tra i difensori Under-23 del campionato. Passaggi Chiave: La sua capacità di creare occasioni da rete è certificata dai 17 passaggi chiave effettuati. In questa speciale categoria, considerando tutti i calciatori Under-21, Bartesaghi si piazza al terzo posto, preceduto solo da talenti purissimi come Nico Paz , il fantasista del Como dotato di una visione di gioco superiore, e Kenan Yildiz , l’estroso numero 10 della Juventus e della nazionale turca.

La sua capacità di creare occasioni da rete è certificata dai effettuati. In questa speciale categoria, considerando tutti i calciatori Under-21, Bartesaghi si piazza al terzo posto, preceduto solo da talenti purissimi come , il fantasista del Como dotato di una visione di gioco superiore, e , l’estroso numero 10 della Juventus e della nazionale turca. Fiuto del gol: Non solo assist, ma anche concretezza sotto porta: con 2 reti all’attivo, detiene il primato per numero di gol segnati tra i difensori Under-23 della massima serie.

Verso il 2026: l’anno della consacrazione per il Diavolo

La crescita costante del terzino lombardo rappresenta una risorsa inestimabile per il Diavolo. La sua abilità nel ricoprire sia il ruolo di quarto in una difesa a quattro, sia quello di esterno a tutta fascia in un centrocampo a cinque, offre ad Allegri soluzioni tattiche variegate. Se il 2025 è stato l’anno della scoperta, il 2026 dovrà essere quello della maturità internazionale. La dirigenza e il popolo rossonero sono pronti a godersi l’esplosione definitiva di uno dei gioielli più brillanti del calcio italiano.