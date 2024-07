Bartesaghi CARICA l’Italia U19: «Siamo una squadra FORTE e UNITA. Blocco Milan? Ci aiuta per questo motivo. Su Camarda…». Le dichiarazioni

Oggi l’Under 19 affronta la Spagna nella semifinale dell’Europeo. L’occasione per mettersi in mostra. Tra gli elementi più interessanti c’è Davide Bartesaghi, difensore del Milan Futuro. La Gazzetta dello Sport ha raccolto le sue parole.

COME STA LA NAZIONALE – «Concentrata sul prossimo obiettivo, che per ora è la semifinale. La Spagna è una squadra forte, ma anche noi lo siamo. Gli ultimi due giorni ci sono serviti per analizzarli bene. Non vediamo l’ora di scendere in campo».

LA FORZA DELL’ITALIA – «Il grande carattere. Siamo andati in svantaggio due volte e siamo siamo sempre riusciti a ribaltare la partita e portarla a casa. Siamo una squadra unita, riusciremo ad andare in finale».

IL GIOCO – «Cerchiamo sempre di fare possesso, proporre calcio, non buttare via il pallone. Poi abbiamo qualità e tutti i mezzi per far male».

IL BLOCCO MILAN – «E questo ci aiuta, perché ci conosciamo bene, ma c’è tanta intesa anche con gli altri. Del resto è da un anno che prepariamo questo Europeo».

CAMARDA – «È più piccolo di noi e mi ha sempre stupito, già al primo allenamento in Primavera si vedeva che per la sua età era formidabile. È anche bravo come ragazzo, questa cosa lo aiuta».

YAMAL E MAINOO – «Saranno anche dei grandissimi talenti, ma ne abbiamo anche in Italia. A loro però danno la possibilità di giocare…».