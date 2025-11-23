Bartesaghi a DAZN: «Un sogno, la mia occasione. Non immaginavo di giocare così tanto»

Bartesaghi è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine del derby di Milano andato in scena questa sera allo Stadio San Siro

Nel post partita di Inter-Milan ai microfoni di DAZN è intervenuto Davide Bartesaghi. L’allenatore rossonero ha commentato così il match andato in scena a San Siro:

UN SOGNO – «Sono contento e grato di aver fatto questa partita, era un sogno che avevo fin da piccolo. Appena entrato ho pensato questa è la mia occasione, devo lottare su ogni pallone».

FIDUDICA DEL MISTER – «Non immaginavo di giocare così tanto, ma c’è un mister e uno staff che mi dà sempre fiducia ed io cerco di dare il massimo. Non mi aspettavo di poter essere titolare nel giro di un anno, devo ringraziare lo staff e i mister che mi sono stati accanto sempre, non ho niente da perdere e tutto da dimostrare».

CON LA ROMA PIU’ SOFFERTA – «Con la Roma sono andato più in difficoltà nei primi venti minuti ma abbiamo reagito bene come squadra».

PASSAGGIO IN MILAN FUTURO – «L’esperienza a Milan Futuro mi ha aiutato in alcuni ambiti, specialmente a gestire la pressione di stadi e tifosi, perché in Serie C ci sono squadre di livello».

SULLA NAZIONALE – «La Nazionale è il sogno forse più grande che ho, per provare a renderlo realtà serve serenità e testa libera e dare il massimo».