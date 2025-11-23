Connect with us

HANNO DETTO

Bartesaghi a DAZN: «Un sogno, la mia occasione. Non immaginavo di giocare così tanto»

HANNO DETTO

Allegri a DAZN: «Vittoria bella, partita divertente. Abbiamo i punti che meritiamo»

HANNO DETTO

Rigore Inter, Marelli: «Decisione non facile. Sembra più una dinamica»

HANNO DETTO

Leao ammonito, sentite Marelli: «Dato per imprudenza. Ma secondo me non c'è»

HANNO DETTO

Inter Milan, Marelli sul contatto Lautaro Gabbia: «Manca un cartellino»

HANNO DETTO

Bartesaghi a DAZN: «Un sogno, la mia occasione. Non immaginavo di giocare così tanto»

Milan news 24

Published

4 secondi ago

on

By

Bartesaghi

Bartesaghi è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine del derby di Milano andato in scena questa sera allo Stadio San Siro

Nel post partita di Inter-Milan ai microfoni di DAZN è intervenuto Davide Bartesaghi. L’allenatore rossonero ha commentato così il match andato in scena a San Siro:

UN SOGNO«Sono contento e grato di aver fatto questa partita, era un sogno che avevo fin da piccolo. Appena entrato ho pensato questa è la mia occasione, devo lottare su ogni pallone».

FIDUDICA DEL MISTER«Non immaginavo di giocare così tanto, ma c’è un mister e uno staff che mi dà sempre fiducia ed io cerco di dare il massimo. Non mi aspettavo di poter essere titolare nel giro di un anno, devo ringraziare lo staff e i mister che mi sono stati accanto sempre, non ho niente da perdere e tutto da dimostrare».

CON LA ROMA PIU’ SOFFERTA«Con la Roma sono andato più in difficoltà nei primi venti minuti ma abbiamo reagito bene come squadra».

PASSAGGIO IN MILAN FUTURO«L’esperienza a Milan Futuro mi ha aiutato in alcuni ambiti, specialmente a gestire la pressione di stadi e tifosi, perché in Serie C ci sono squadre di livello».

SULLA NAZIONALE«La Nazionale è il sogno forse più grande che ho, per provare a renderlo realtà serve serenità e testa libera e dare il massimo».

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.