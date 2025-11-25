Bartesaghi da record nel derby! L’ultimo 19enne in campo contro l’Inter… Segui le ultimissime sui rossoneri

Il recente Derby della Madonnina tra Milan e Inter in Serie A ha regalato non solo emozioni, ma anche un dato statistico di grande rilievo, che sottolinea l’attenzione dei rossoneri verso la linea verde. Il protagonista è il giovanissimo Davide Bartesaghi, difensore classe 2005 e promessa del vivaio del Diavolo, schierato a sorpresa nell’undici titolare dal tecnico Massimiliano Allegri.

La sua presenza dal primo minuto in una sfida di tale importanza, tra l’altro giocata con grande personalità nonostante la giovane età, ha interrotto un digiuno statistico che durava da ben sette anni.

Il Precedente di Manuel Locatelli: Un Paragone Storico

Secondo quanto riportato da Opta, autorevole fonte di statistiche calcistiche, Davide Bartesaghi (19 anni e 329 giorni) è stato il primo giocatore di movimento del Milan a scendere in campo dal primo minuto in un Derby di Serie A contro i cugini nerazzurri prima di compiere i 20 anni di età.

Per trovare un precedente, bisogna risalire al lontano 2016, quando a infrangere la barriera anagrafica fu il talentuoso centrocampista Manuel Locatelli (allora 18 anni e 317 giorni). Locatelli, oggi pilastro della Nazionale Italiana e della Juventus, rappresentava all’epoca una delle più grandi speranze del centrocampo meneghino. Questo parallelo storicoevidenzia la rarità di vedere ragazzi così giovani gettati nella mischia in partite ad altissima tensione come il Derby, e pone l’attenzione sul potenziale del giovane Bartesaghi.

La Visione di Allegri e la Linea del Club

La scelta di Allegri, il cui arrivo ha portato disciplina tattica e pragmatismo nella gestione della squadra, di affidarsi a Bartesaghi in un match così delicato non è casuale. Dimostra la fiducia del tecnico livornese nelle risorse interne e la volontà di far crescere i talenti del proprio settore giovanile.

Questa filosofia si sposa perfettamente con l’indirizzo tracciato dalla dirigenza e dal Direttore Sportivo Igli Tare, noto per la sua capacità di individuare e valorizzare i giovani prospetti a livello internazionale. Il Milan continua a investire sulla linea verde, consapevole che i talenti cresciuti in casa rappresentano un patrimonio tecnico ed economicofondamentale per il futuro del club.

L’esordio da titolare di Bartesaghi in un Derby della Madonnina non è solo un dato per le statistiche, ma un segnale forte lanciato ai tifosi e al panorama calcistico: il Milan è pronto a scommettere sul proprio futuro, anche nelle sfide che contano di più.