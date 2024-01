Terracciano al Milan? Baroni lancia l’indizio prima del match con l’Inter. Le parole del tecnico del Verona

Marco Baroni ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro l’Inter del mercato, in particolare della partenza di Terracciano per il Milan. Ecco le parole del tecnico del Verona:

PAROLE – «Quando affronti questi campionati con tante difficoltà in ogni partita è importante avere delle teste accese, trattenere giocatori che hanno altre opportunità non è facile e spesso non è redditizio. Ci servono giocatori che rimangono volentieri, che vogliono soffrire e raggiungere l’obiettivo non facile. Ci serve gente che vuole sparare tutto».

