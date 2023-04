Baroni a Dazn: «Cerchiamo alternative. Colombo…». Le parole del tecnico giallorosso nel pre partita della sfida con il Milan

Marco Baroni ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre-partita di Milan-Lecce. Le parole del tecnico giallorosso:

«Cerchiamo alternative. Abbiamo anche l’infortunio di Colombo, voleva essere qui ma non è stato benissimo. Come dico sempre in quei determinati ruoli chi subentra entrerà in un momento delicato della gara»