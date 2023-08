Nasti, l’aneddoto su Ibrahimovic: «Una volta al Milan…». Le parole dell’attaccante del Bari in conferenza stampa

In conferenza stampa, l’ex rossonero Marco Nasti ha parlato dei suoi obiettivi e di un aneddoto dei tempi del Milan che riguarda Ibrahimovic. Ecco le parole, riportate da Tuttomercatoweb.com:

ATTACCANTE – Sono un attaccante generoso, forse devo imparare a gestirmi meglio nel corso delle gare, ma sono giovane e devo crescere. Mi piace segnare e far gol, anche se io forse faccio troppo lavoro sporco.

OBIETTIVI – Andare in Nazionale è sempre una soddisfazione, ci sono tanti attaccanti forti come Colombo. Abbiamo fatto le giovanili insieme, ci conosciamo e mi ha dato qualche consiglio, perché è più esperto di me nella categoria. L’anno scorso ho fatto una scelta di cuore rinunciando al Mondiale con l’Under 20 e giocarmi la salvezza con il Cosenza, era un segno di rispetto verso i miei compagni

IBRA – Una volta, al Milan, in allenamento non gli passai il pallone. Me ne disse tante, uscii dal campo a testa bassa