Bargiggia: «Ecco che idea mi sono fatto della vicenda Juve»

Paolo Bargiggia, è intervenuto a Juventusnews24.com.Ecco le sue parole in esclusiva sulla situazione in casa Juve e non solo.

Che idea si è fatto dell’intera vicenda Juve?

«Mi son fatto ovviamente un’idea assolutamente negativa nei confronti della gestione Agnelli e, se saranno confermate le accuse, delle pratiche utilizzate per fare i bilanci. Da 5 anni c’erano bilanci con un passivo crescente. Non voglio fare il giudice, ma le ultime notizie e le dimissioni dell’intero CdA è un po’, non dico un atto di condanna, ma quasi la conferma di una condotta che è difficile da salvare. Io sono sempre stato molto critico sulla gestione Agnelli degli ultimi anni, quasi delirante, dai parametri zero ai continui cambi di allenatore. A mio avviso, con quello che ha raccolto nelle ultime stagioni, e se saranno confermate le accuse, saranno cancellati anche i suoi primi anni di presidenza. Non un bel lascito sicuramente».

