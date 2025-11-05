Baresi, la celebrazione di Tuttosport: «Viva la vita». L’ex capitano in lotta contro il nodulo polmonare, messaggi di affetto da Maldini e Galli

Baresi, Tuttosport celebra lo storico capitano rossonero alle prese con un delicato nodulo polmonare: messaggi di affetto di Maldini e Galli

L’edizione odierna di Tuttosport titola in modo toccante: «Baresi, il post più bello: ‘Viva la vita’». Franco Baresi, grande ex capitano rossonero e attuale vice-presidente onorario del Milan, sta lottando con coraggio contro un nodulo polmonare.

Nelle scorse ore, Baresi ha pubblicato su Instagram un post emozionante con sue foto da calciatore e la scritta «Viva la vita».

L’ex Capitano, che sta lottando «come un leone», ha superato la prima fase di cicli di chemioterapia molto pesanti e, da lottatore qual è, «sta meglio ed è in fase di recupero», seppur ancora sotto cure. Sotto il post social, si sono susseguiti tantissimi messaggi di affetto, inclusi quelli di ex compagni come Paolo Maldini e Giovanni Galli.