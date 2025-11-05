Connect with us

News

Baresi, la celebrazione di Tuttosport: «Viva la vita». L'ex capitano in lotta contro il nodulo polmonare, messaggi di affetto da Maldini e Galli

News

Assemblea Milan, oggi la convocazione in una giornata storica per il club rossonero sul fronte San Siro. Cosa sta per succedere

News

Ibrahimovic si allena con la Prima squadra: Allegri chiama il figlio di Zlatan a Milanello. E per il futuro c'è un piano preciso

News

Vendita San Siro: oggi è il giorno storico del rogito. Lo stadio passa a Milan e Inter per 197 milioni di euro. Attesa per l'annuncio ufficiale

News

Allegri e la svolta in difesa: una retroguardia come nuova. Il merito del tecnico nel rilancio di Pavlovic, Gabbia e Tomori

News

Baresi, la celebrazione di Tuttosport: «Viva la vita». L’ex capitano in lotta contro il nodulo polmonare, messaggi di affetto da Maldini e Galli

Milan news 24

Published

1 minuto ago

on

By

baresi

Baresi, Tuttosport celebra lo storico capitano rossonero alle prese con un delicato nodulo polmonare: messaggi di affetto di Maldini e Galli

L’edizione odierna di Tuttosport titola in modo toccante: «Baresi, il post più bello: ‘Viva la vita’». Franco Baresi, grande ex capitano rossonero e attuale vice-presidente onorario del Milan, sta lottando con coraggio contro un nodulo polmonare.

Nelle scorse ore, Baresi ha pubblicato su Instagram un post emozionante con sue foto da calciatore e la scritta «Viva la vita».

L’ex Capitano, che sta lottando «come un leone», ha superato la prima fase di cicli di chemioterapia molto pesanti e, da lottatore qual è, «sta meglio ed è in fase di recupero», seppur ancora sotto cure. Sotto il post social, si sono susseguiti tantissimi messaggi di affetto, inclusi quelli di ex compagni come Paolo Maldini e Giovanni Galli.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.