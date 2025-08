Baresi Milan, il messaggio di vicinanza di Bergomi! I due sono stati protagonisti di tanti derby. Segui le ultimissime sui rossoneri

l mondo del calcio si unisce in un grande abbraccio per sostenere una delle sue più grandi leggende: Franco Baresi, l’eterno capitano del Milan. Nei giorni scorsi, l’ex difensore rossonero è stato sottoposto a un intervento chirurgico per l’asportazione di un nodulo polmonare, un’operazione che ha generato un’ondata di affetto e solidarietà da parte di ex compagni, allenatori e sportivi. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, i messaggi di vicinanza sono stati innumerevoli, a testimonianza della stima e dell’affetto che circonda il Capitano, con la C maiuscola.

Tra i tanti, spiccano le parole di Beppe Bergomi, storico difensore dell’Inter e compagno di Baresi in Nazionale. Bergomi, in un messaggio carico di stima, ha voluto sottolineare le qualità umane e sportive dell’amico: “A Franco auguro il meglio perché ci conosciamo da una vita, da quando io giocavo con suo fratello Beppe. Ho perso il conto di quante volte ci siamo sfidati nei derby, e lui era un avversario di quelli davvero tosti. Anche nei momenti più difficili o delicati di un incontro, gli bastavano due parole per rimettere a posto la squadra”.

Bergomi ha poi aggiunto un paragone tra le doti mostrate in campo e quelle necessarie per affrontare la battaglia personale che Baresi sta combattendo: “In campo ha sempre mostrato coraggio, forza e voglia di lottare. Le stesse doti le metterà in mostra anche adesso e vincerà pure questa battaglia. Siamo tutti al suo fianco e tifiamo per lui”. Il legame tra i due, nato in Nazionale e consolidatosi negli anni, è profondo: “Con Franco siamo stati compagni in Nazionale e nel corso degli anni non ci siamo mai persi di vista. Siamo amici e io come tutti gli vogliamo bene per il giocatore che è stato, ma soprattutto per la persona che è fuori dal campo“.

Le parole di Bergomi rispecchiano il sentimento di un intero movimento sportivo, che vede in Baresi non solo un campione indimenticabile del Diavolo, ma anche un esempio di lealtà e integrità. L’affetto dimostrato in queste ore difficili è la prova più grande del suo lascito, che va ben oltre i trofei conquistati con la maglia rossonera.