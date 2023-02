Baresi su Ibrahimovic: «Trasmette personalità e sicurezza»

Franco Baresi parla così del momento e dell’importanza di Zlatan Ibrahimovic. Le sue dichiarazioni in un’intervista a QS

IBRAHIMOVIC – «Sappiamo chi è Zlatan, dove è stato ha vinto. E’ tornato e ha fornito un grande apporto la scorsa stagione. Gli anni passano per tutti, non so cosa potrà dare ma è una figura che trasmette sicurezza e personalità.»

