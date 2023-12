Baresi ricorda Berlusconi: «Personaggio incredibile e difficile da ripetere». Le parole del vicepresidente onorario del Milan

Baresi ha parlato a SkySport prima del match tra Milan e Monza.

SENZA BERLUSCONI – «Milan Monza diventa speciale per quello che Berlusconi è stato, personaggio incredibile e difficile da ripetere. Era sempre molto ambizioso, pretendeva sempre il massimo. Dobbiamo guardare avanti, abbiamo altri obiettivi. Per lui la Champions era il top, puntava a giocarla anche col Monza. Pensiamo a oggi, per noi è fondamentale perché dobbiamo riprendere la vittoria in campionato, consolidare la posizione davanti».

