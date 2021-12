Barcellona, ossessione Haaland: Laporta vuole anticipare il Real Madrid

Erling Haaland è la vera e propria ossessione del presidente blaugrana Joan Laporta: si prova lo sgambetto al Real. Le ultimissime

Come riportato da Marca, Erling Haaland è la vera e propria ossessione del presidente del Barcellona Joan Laporta. Un acquisto proibitivo per i blaugrana, visti i tempi che corrono, ma l’obiettivo del numero uno è chiaro: anticipare il Real Madrid.

La possibilità di trovarsi contro sia il norvegese che Mbappé, infatti, spaventa la società catalana, che sta cercando in tutti i modi di studiare una formula giusta per anticipare i rivali storici in estate.