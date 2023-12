Balzaretti chiarisce: «Samardzic via a gennaio? No, non è cambiato niente»

Il direttore sportivo dell’Udinese, Federico Balzaretti, spiega la posizione del club sul futuro di Laza Samardzic: le sue parole

Intervenuto ai microfoni di Dazn nel prepartita di Torino Udinese, il direttore sportivo dei friulani, Federico Balzaretti, ha chiarito quello che sarà il futuro di Lazar Samardzic, accostato anche al calciomercato Milan.

LE PAROLE – «Cessione a gennaio di Samardzic dopo esclusione con Sassuolo? No, non è cambiato niente. Deve lavorare sempre al meglio, per noi è importante. Spero che l’esclusione l’abbia stimolato ancora di più. Lui si allena sempre bene ed è focalizzato sul presente dal quale passa il futuro. Noi abbiamo bisogno delle sue qualità. Non è cambiato niente».