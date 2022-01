Balotelli: «Spero di tornare in Nazionale, in Turchia sto bene»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Mario Balotelli, ex attaccante del Milan, ha parlato della possibilità di ritornare in Nazionale: le sue parole

L’ex attaccante del Milan Mario Balotelli, intervistato da Brescia in Gol, ha parlato dell’ipotesi Nazionale, paventata negli ultimi giorni. Le sue dichiarazioni:

«Sto bene e sono di buon umore grazie alla Turchia. Si sta bene lì. Se sarò convocato in Nazionale sarò contento, ancora non lo so. Spero proprio di sì. Sono carico. Mi auguro che l’Italia vada al Mondiale, se lo merita. Non so perché sia agli spareggi ma può succedere. Andare in Nazionale è sempre bello, dovrebbe essere la normalità. Tornare in Serie A? Sto bene in Turchia».