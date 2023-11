Balotelli torna sulla Nazionale: «Se sto bene, mi considero ancora il più forte». Le parole dell’ex attaccante del Milan

L’ex attaccante del Milan Balotelli ha parlato a Tv Play sulla Nazionale e sulla voglia di tornare a farne attivamente parte.

PAROLE – «Se sto bene, mi considero ancora il più forte. Ieri hanno giocato Raspadori e Scamacca? Quanti tiri hanno fatto insieme? Due? Voglio recuperare e giocare in Nazionale. Ci spero sempre nella chiamata. Ho conosciuto Spalletti e l’ho incontrato più volte. Abbiamo fatto qualche battuta quando ci siamo incontrati in amichevole contro il Napoli, ma non ho rapporti».