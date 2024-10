Balotelli Genoa, arriva l’annuncio: Raiola svela il futuro dell’ex Milan e cosa succederà nei prossimi giorni. Le parole dell’agente

Raiola, agente di Balotelli, a Radio Sportiva ha fatto il punto sul possibile trasferimento di Supemario al Genoa.

Queste le parole sull’ex attaccante del Milan.

LE PAROLE – «Ho la fortuna di conoscere Zangrillo e da tempo so che è un grande estimatore di Mario. Avvicinarlo al club di cui è presidente sarebbe per lui un grande piacere. Oggi siamo in una situazione di attesa da parte della direzione tecnica del Genoa. Sappiamo quello che può dare Mario, è pronto, carico e non vede l’ora, speriamo che questo matrimonio si faccia in tempi brevi. Sicuramente dopo il match contro il Bologna capiremo se si può concludere o no».